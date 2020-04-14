بالصور: كيف علقت غنى غندور ورندلى جبور وغيرهما على تغريدة إليسا؟

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بعد أن غردت الفنانة إليسا حول موضوع اللوائح الملغومة المقدمة للمساعدة المالية،انهالت التعليقات .فقد علقت النجمة غنى غندور قائلةً:" برافو تاني مرّه بتصوبّي عالقوات وبتفرجي موضوعيه. "

كما علقت منسقة لجنة الإعلام في التيار رندلى جبور قائلةً :" العزيزة إليسا.. يبدو إنك مش متابعة الموضوع ولا عارفي انو القوات كانوا مستلمين وزارة الشؤون ولا انو الوزير ريشار قيومجيان اول مين قام عالوزير باسيل لما حكي باللوائح وأخطاءا.. كأنك شوي مضيعة؟"

و اضافت السيدة منى بو انطون تغريدةً سابقة للنائب جبران باسيل بتاريخ 4 نيسان 2020 محذراً فيها من تلاعب الوزراء السابقين في وزارة الشؤون الإجتماعية بالمعايير لغاياتٍ تنفيعية تحت عنوان "للتذكير و بموضوعية" .