المشرفية: وقاحة البعض تخطّت المعقول هذه الحكومة تصلح ما اقترفت أيديهم!

رداً على البيانات والتغريدات المتتالية الصادرة عن نوّاب حاليين ووزراء سابقين حول موضوع تأجيلالمساعدات الإجتماعية المنوي توزيعها على العائلات الأكثر حاجة، علّق وزير الشؤون الإجتماعيةالبروفسور رمزي المشرفية بالقول: "اتخذت قراراً بعدم الدخول في سجالات مع أحد، وأنّ أفضلطريقة للردّ على الأضاليل والشائعات هي عدم الرد، وعقدت مؤتمراً صحافياً لأكثر من نصف ساعةمن الوقت ولم أقم بتسمية أيّ جهة أو الإشارة إلى أيّ هجوم تعرّضت له في الفترة السابقة".

وأضاف: "إلا أن وقاحة البعض تخطّت المعقول، فطالعنا أحدهم بكلام عن العفّة والطهارة، واتهمنابالتسييس والكيدية وبإعداد اللوائح الإنتخابية، وقبله قيل الكثير من الشعارات والعبارات عن الحرصعلى المساواة وعدم الإستنسابية، فهؤلاء أدانوا نفسهم بنفسهم، ولربما نسوا أو تناسوا أن اللوائحلوائحهم والأسماء أسماء وضعت خلال توليهم لهذه الوزارة وغيرها من الوزارات".

وختم المشرفية: "جئنا إلى هذه الحكومة لنصلح ما اقترفت أيديهم من أخطاء وأفعال أوصلتناوأوصلت اللبنانيين إلى ما نحن عليه، علّهم يدعونا نعمل بالإمكانات المحدودة المتاحة، وبالفتاتالذي أبقوه لنا، علّنا نستطيع تحقيق الخلاص لهذا الشّعب وللوطن وأن نعبر به إلى برّ الآمان".