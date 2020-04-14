مكتب النائب فؤاد مخزومي: هذه الإشاعات عارية عن الصحة!

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تتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات حول تعيين مستشارة لسعادة النائب فؤاد مخزومي كبديلة عن السيدة هدى قصقص. إن هذه الإشاعات عارية عن الصحة لأن السيدة هدى قصقص، التي استقالت من حزب الحوار الوطني طوعاً وبملء إرادتها، لم تكن مستشارة للنائب مخزومي بل كانت المديرة الإدارية للحزب.

أما الإدعاء بأن السيد مخزومي قد أوقف المساعدات فهو باطل، إذ أن مؤسسة مخزومي قد أطلقت مؤخراً مبادرة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"، عدا عن حملات المساعدة والتوعية والخدمات من خلال مراكزها الصحية، والمساعدات الغذائية التي بوشر توزيعها بمناسبة حلول الشهر الفضيل.