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اللجنة الوزارية لعودة المغتربين: قرارنا استئناف الرحلات إلى لبنان بعد أسبوعين

14
APRIL
2020
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لجنة البية الوزارية:

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماع لجنة البيئة الوزارية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر والوزراء السادة: البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الصناعة عماد حب الله، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الصحة حمد حسن، الزراعة والثقافة عباس مرتضى، الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان، مدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير، امين عام مجلس الوزراء محمود مكية ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر. 

ودرس المجتمعون تقرير مجلس الإنماء والإعمار المتعلق بمطمر برج حمود، كما تم التداول بالاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، ومناقشة بنودها، وستسكمل اللجنة عملها الأسبوع المقبل.

اللجنة الوزارية لعودة المغتربين:

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مساء اليوم في السراي الحكومي اجتماع اللجنة الوزارية لعودة المغتربين، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر والوزراء السادة: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الصحة حمد حسن، الشؤون الاجتمعية والسياحة رمزي مشرفيه، مدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير، امين عام مجلس الوزراء محمود مكية مدير عام شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت ومستشارة رئيس الحكومي للشؤون الصحية بترا خوري.

 وأوصى المجتمعون برفع عدد فحوصات الPCR  اليومية في لبنان، كما اتخذوا قرار استئناف الرحلات إلى لبنان بعد أسبوعين، وستعمل وزارتا الخارجية والأشغال خلال الأسبوع المقبل على وضع جدول الرحلات المقبلة التي تستأنف في 27 الجاري.

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