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رئيس بلديات إتحاد جزين: المستشفى القديم سوف يتحول الى مركز حجر صحي وسوف يتم تأهيله وتجهيزه

14
APRIL
2020
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كتاب شكر من رئيس بلديات إتحاد جزين :" يهم اتحاد البلديات وخلية الأزمة أن يتوجها بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية على دعمه في الحصول على موافقة وزارة الصحة على مركز الحجر الصحي، كما نشكر معالي الوزير دميانوس قطار على متابعته الموضوع مع وزير الصحة. وبطبيعة الحال نشكر معالي وزير الصحة د. حمد حسن على موافقته على طلبنا.

يُذكر أن المستشفى القديم سوف يتحول الى مركز حجر صحي وسوف يتم تأهيله وتجهيزه بواسطة تبرعات من الخيرين في المنطقة (سوف ننشر أسماءهم كما طلب الوزير) ومن اتحاد البلديات. كما وسوف ننشر المصاريف كافة في مرحلة لاحقة. كما ويهمّنا أن نشير أن خلية الأزمة كانت قد وضعت خطة مواجهة مكتوبة وهي قيد التنفيذ. كما تم جمع لتاريخه تبرعات تفوق ١٧٠ مليون ليرة أعطيت بمجملها للمستشفى وللصليب الأحمر وقد تم تجهيز المستشفى بما يلزم لاستقبال حالات كورونا. وهنا لا يمكننا الا أن نشكر مدير المستشفى الحكومي د. شربل مسعد ورئيس فرع جزين في الصليب الأحمر السيد أندره عاقوري على تعاونهما (وهما بطبيعة الحال عضوان في خلية الأزمة)."

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