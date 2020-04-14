هل كل من أصيب بفيروس كورونا سيكتسب المناعة؟ إجابة سوتيريس تسيودراس

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ستكون المناعة ضد فيروس كورونا هي الشيء الجيد التالي الذي يمكن أن يحدث لنا! فهو لا يضمن فقط إمكانية العودة إلى العمل" والمدرسة والنوادي الرياضية والحياة اليومية بدون خوف ، ولكن أيضًا لن نكون خطرًا على الأشخاص من الفئات الضعيفة

هل كل من أصيب بفيروس كورونا سيكتسب المناعة؟

مع البيانات الحالية من الفيروسات التاجية المماثلة ، وكذلك فيروسات السارس وفيروس كورونا ، يبدو أنه بعد الإصابة بالفيروس الجديد ، سيكون لدى معظمهم درجة من المناعة. صرح أستاذ الأمراض المعدية وممثل وزارة الصحة سوتيريس تسيودراس أن البعض سيحصلون على درجة من المناعة أكثر أهمية من البعض الآخر. وكما شرح الأستاذ تسيودراس ، نظراً للبيانات التي لدينا حتى الآن من الفيروسات التاجية الأخرى ، فإن استجابة الأجسام المضادة ، أو مناعة الفيروسات التاجية بكلمات بسيطة ، ستستمر لمدة عام على الأقل. ومع الوقت ، من المرجح أن تشهد انخفاضًا

مناعة القطيع وكيف نكتسبها

وقال الأستاذ إنه إذا كان صحيحًا أن العدوى تخلق مناعة لدى معظم الأفراد أو جميعهم وأن الحماية تستمر لمدة عام أو أكثر ، فإن إصابة المزيد والمزيد من الأشخاص في السكان سيؤدي إلى تراكم ما يسمى بمناعة القطيع

ماذا يعني هذا عمليًا؟ هذا يعني أن الشخص المصاب يكون أقل وأقل احتمالية للاتصال بشخص لم يكن مصابًا بالعدوى ، وهو شخص حساس للعدوى. وإذا كانت مناعة القطيع منتشرة بشكل كافٍ ، فإن عدد الإصابات الجديدة سيبدأ في الانخفاض حتى بدون اتخاذ تدابير أخرى لإبطاء انتقال العدوى. إما سيتم القضاء على الفيروس بالكامل حتى يضعف الفيروس - وإذا لم يتم القضاء عليه - سيولد العديد من الأشخاص الجدد المعرضين للإصابة