بالصورة: "شربل" مفقود.. هل تعلم عنه شيئاً؟!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود شربل حنا الحلو (مواليد عام 1967، لبناني) الذي غادر بتاريخ 14/4/2020 من منزله الكائن في محلة الاشرفية، ولم يعد، مع العلم انه أبكم واصم ويعاني من امراض عصبية.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الاشرفية في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 328086/01، للادلاء بما لديهم من معلومات".