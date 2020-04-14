"القطاع الإستشفائي في لبنان مهدد بالإفلاس والإقفال" ؟!

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أشار اتحاد المستشفيات العربية في بيان، الى أنه "برز في اليومين الأخيرين انفجار ازمة القطاع الاستشفائي في لبنان المهدد بالإقفال والإفلاس بسبب عدم سداد الدولة مستحقاتها للمستشفيات الخاصة والتي وصلت الى 2000 مليار ليرة لم تدفع لها، وذلك في أكثر المراحل دقة وخطورة وأشدها حاجة للطاقة القصوى للمستشفيات الخاصة إلى جانب الحكومية لمواجهة أزمة كورونا".



وأبدى الاتحاد "بكافة عناصره ومكوناته، وفي مقدمهم رئيسه فادي علامة وامينه العام البروفسور توفيق خوجه ومجلس ادارته ومجلسه التنفيذي، قلقه الشديد إزاء الوضع الذي وصل اليه قطاع هام مثل هذا القطاع والذي هو من رحمه ونسيجه"، متمنيا على الدولة ان "تتحرك بسرعة لمد القطاع ببعض السيولة، والشروع في سداد مستحقات مالية متراكمة على مدى سنوات لأن هذا القطاع اثبت تميزه في الدول العربية وكان دوما مقصدا ومستشفى للشرق الأوسط"، معلنا أنه "يشد على أيادي اصحاب المستشفيات اللبنانية الأعضاء التي تكافح من اجل ديمومتها ويقف الى جانبها لتخطي هذه الأزمة ولتبقى بإدارتها وطواقمها الطبية والتمريضية مرجعا صحيا في العالم العربي".