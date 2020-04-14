living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور: جولة ميدانية لحزب الله..

14
APRIL
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظم "حزب الله" جولة ميدانية للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة للاطلاع على الخطط والإجراءات التي أعدتها لجنة إدارة أزمة "كورونا" في منطقة الجنوب الأولى، والتي شملت الملفين الصحي والاجتماعي.

وانطلقت الجولة من ملعب الآثار في مدينة صور، حيث كان في استقبالهم مدير الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في المنطقة الأولى عبدالله نور الدين، الذي عرض "للوظيفة الإسعافية التي يقوم بها الدفاع المدني من خلال طاقم بشري ولوجستي ضخم يضم ما يفوق الـ140 سيارة إسعاف وإنقاذ وتعقيم، مؤكداً على جهوزية هذه السيارات وفرقها على مدار الوقت لتكون في خدمة الأهالي والتعامل مع أي حالات مصابة بفيروس "كورونا".

ثم كانت جولة داخل مجمع الإمام الحسين للاطلاع عمل اللجان الاجتماعية، التي تعمل على توضيب الحصص الغذائية والتموينة وتعقيمها، واطلعوا على طريقة توصيلها إلى العائلات الفقيرة والمحتاجة مع مراعاة الشروط الصحية والطبية كافة.

بعدها كانت زيارة لمركز التشخيص الأولي في مدينة صور، بحيث اطلع الاعلاميون من مسؤول الهيئة الصحية في المنطقة الأولى الدكتور فادي الأطرش على سبل التعامل وإجراء الفحوص والتشخصيات الطبية مع أي مشتبهفيه بإصابة كورونا أو لمن يظهر عليه أي من أعراض هذه الفيروس.

وإلى مستشفى جويا الرعائي توجه بعدها الإعلاميون للاطلاع على مركز الحجر والعزل الصحي، حيث شرح مسؤول ملف الحجر الصحي في المنطقة الأولى الدكتور محمد سليمان الإجراءات التي يخضع لها أي مصاب بفيروس كورونا، وكيفية التعامل معه حتى تعافيه من هذا الفيروس بشكل تام، كما جال الإعلاميون على أقسام المستشفى مطلعين على غرف الحجر الصحي وتجهزاتها الطبية وغيرها.


وختام الجولة كان في مركز إدارة أزمة كورونا للمنطقة الأولى في بلدة دردغيا، حيث عرض المسؤول عن منطقة الجنوب الأولى في الحزب عبدالله ناصر "للخطوات والتدابير التي يقوم بها الحزب ضمن الخطة العامة له في المنطقة حتى تاريخ اليوم، إضافة إلى الخطوات المستقبلية التي ستكون قيد التفعيل في الايام المقبلة بحسب تطور الظروف"، معلنا أن "المنطقة تضم زهاء 500 ألف مواطن ستكون هذه الخطط والإجراءات في خدمة أي منهم تظهر عليه أعراض الكورونا"، لافتا إلى أن "عدد المتضررين اقتصاديا من الوباء بلغ 20 ألف عائلة"، مؤكدا "توزيع الحزب 17 الف حصة غذائية تجاوزت المليار و200 مليون ليرة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout