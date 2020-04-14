بالصورة: توزيع الإصابات بالكورونا بحسب الأقضية!

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نشرت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث التقرير اليومي حول "COVID-19" ليوم الثلاثاء 14 نيسان 2020. وقد تم تسجيل 641 حالة بـ"كورونا" في لبنان منذ 21 شباط 2020.

وقد سُجلت 9 إصابات جديدة بالفيروس اليوم في لبنان، وبحسب تقرير غرفة العمليات، 7 منها بين المقيمين و2 من المغتربين، وقد أعلنت وزارة الصحة أن المغتربين عادا من لندن أمس. وهناك 21 حالة وفاة و80 حالة شفاء تام.

وإرتفعت الإصابات بـ"كورونا" في قضاء المتن إلى 129. وبلغ عدد المصابين بالفيروس في بيروت 112، 74 في قضاء كسروان، 55 في قضاء بعبدا و47 في قضاء جبيل، و61 في بشري.