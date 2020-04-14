زخور: طالب متابعة التحقيق في قضايا الفساد والمصارف

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طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، متابعة التحقيق في قضايا الفساد والمصارف، واسترجاع الاموال المنهوبة والمسروقة والمهربة الى الخارج واستعادتها من خلال القضاء ومؤسسات الدولة، والقوانين المرعية الاجراء، من حق المواطنين استعادة اموالهم المنهوبة،وتساهم في حل موضوع الايجارات وايجاد خطة لتمليكهم منازل، بدلا عن سرقة واقتطاع اموال المودعين،

وقد سبق وباشر المدعي العالم المالي في بيروت التحقيق مع بعض المصارف، والذي قضى بتجميد بعض أصولها العقارية والتجارية، وقد قرر المدعى العام التمييزي تجميد القرار بدوره، فإن هذا القرار بالتجميد لا يمنع المدعي العام المالي بمتابعة التحقيق والادعاء، ولا يمنع مجلس الوزراء الاطلاع بعد ذلك على التحقيقات وقرار التجميد والحجز الذي اتخذه المدعي العام المالي الذي يشكل بينة على مسؤولية بعض المصارف واتخاذ كافة الاجراءات لاستعادة الاموال، بخاصة في ما يتعلق بالسندات اليوروبوند واخراج الاموال من المصارف بعد 17 تشرين الثاني، وبالرغم من القرارات الواضحة بذلك، ومدى الانعكاس على توفر السيولة وما ادى الى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة المعاقب عليه في المادة 319 و320 من قانون العقوبات والى غيرها من المواد، وهي تختلف عن الجرم والملاحقة والاذن المنصوص عنه في المادة 20 اصول محاكمات جزائية، التي نصت انه لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف الا بناء على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان، وقد اعفت المادة 8 من قانون الاثراء غير المشروع وخلافا لكل نص وضمنها المادة 20 أ.م.ج أنه لا تحول دون الملاحقة الجزائية الاذونات او التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين، بعكس ما جاء في المادة 20 أعلاه، وبالتالي يمكن الملاحقة استناداً الى قانون العقوبات وغيرها من القوانين عند وجود مخالفات مهما كان نوعها،

وقد رأينا ان المدعي العام في جبل لبنان باشر لاول مرة ملاحقة بعض الوزراء والنواب بقضايا فساد استناداً الى قانون الاثراء غير المشروع، وقد رأينا ان محكمة التمييز اعتبرت ان الصلاحية هي من من صلاحية المدعي العام في بيروت ولا مجال للقول انه كان ينبغي ان تأتي في الجمع او الاخذ بمبدأ الربط بين النيابة العامة والادعاء لدى قاضي التحقيق في بيروت، كون نص المادة 10 من قانون الاثراء غير المشروع وأصول المحاكمات الجزائية في كافة مواده ذكرت في المفرد ولم يميزوا بين النيابات العامة في المناطق، وما يعزز هذا الامر ان المادة 10 من قانون الاثراء غير المشروع ذكرت صراحة المدعي العام او النيابة العامة بالمطلق مؤكدة على عموم النيابات العامة، بعكس ما جاءت في ذات المادة 10 وما يليها في ذكر قاضي التحقيق في بيروت حصراً وبعكس المادة 17 من قانون الاثراء غير المشروع التي ذكرت محكمة الاستئناف في بيروت في الدرجة الاولى ومحكمة التمييز كمرجع استئنافي، وبغض النظر عن صلاحية المدعين العامين في المناطق فإن القضاء والنيابة العامة في بيروت مطالبة بمتابعة التحقيق الفوري بجميع قضايا الفساد من النقطة التي وصلت اليها طالما تم اعتبارها هي صاحبة الصلاحية، لان لا مجال للحديث عن استقلالية القضاء والتعيينات ولا امل للبنانيين للخروج من الازمات المالية الا بالقضاء على الفساد ومحاربته وهذه مهمة القضاء الحرّ والجريء.