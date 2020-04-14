162 قرار تخلية سبيل وترك بعد استجوابات عن بعد لقضاة التحقيق في جبل لبنان

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تابع قضاة التحقيق في جبل لبنان إستجواب عدد من الموقوفين "عن بعد" خلال فترة التعبئة، وورد في بيان حول أعمال دائرة تحقيق جبل لبنان الأرقام والقرارات الآتية:

أجرى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور 16 إستجوابا عن بعد وقرر تخلية سبيل وترك 16 موقوفا.

ووافق قاضي التحقيق بسام الحاج على عدد من طلبات تخلية السبيل والترك بلغ عشرين، فيما أجرى القاضي كمال نصار أربعة إستجوابات عن بعد قرر بموجبها ترك وتخلية سبيل 24 موقوفا.

من جهته، أجرى القاضي زياد مكنا 10 استجوابات عن بعد، فأخلى وترك 8 موقوفين، أما القاضي نديم الناشف فقد ترك 19 وأخلى سبيل 3.

وأجرت القاضية رانيا يحفوفي إستجوابا واحدا عن بعد وأخلت سبيل 25 موقوفا، فيما قررت القاضية رندة يقظان ترك وتخلية سبعة.

وأصدرت القاضية ميشلين مخول 10 قرارات ترك وتخلية سبيل. وأجرى القاضي حنا بريدي 3 استجوابات عن بعد وأصدر قرارات بتخلية وترك عشرة. أما القاضي زياد الدغيدي فقد قرر تخلية وترك 20 موقوفا. ورد أربعة طلبات.

وعليه، وبحسب بيان دائرة التحقيق، يكون العدد الإجمالي لإخلاءات السبيل والترك 162 قرارا.