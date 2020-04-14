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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 نيسان 2020

14
APRIL
2020
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الأخبار: «عدّادات» المناطق ترفع عدد الإصابات
التخلّي عن السيادة والأصول
سقوط الهيركات يشرّع بيع الدولة؟

 

 

 

نداء الوطن: فضيحة "اللوائح المفخّخة" ترجئ الـ400 ألف... ودياب يشرح خطته "في 60 دقيقة"
"صندوق السلبطة"... تأميم الودائع والأصول!

 

 

 

اللواء: خطة الإنقاذ الإقتصادي تترنح.. فمتى خطة رفع الحجر الصحي؟

 

 

 


البناء: العالم يلتقط أنفاسه على عتبة المليوني إصابة… وبدء البحث بشروط التأقلم بنصف عزل الحكومة ليست بوارد المسّ بالودائع… لكنها لن تتراجع عن حصّة المصارف لوائح المساعدات تكشف اهتراء الدولة… وقيادة الجيش تتريّث للتدقيق

 

 

 


النهار: "الهيركات" بالضربة القاضية والمعارضة نحو"الإنعاش"

 

 

 


الديار: الحكومة تبحث تخفيف « قيود التعبئة» نهاية الجاري.. ونتائج المغتربين مشجعة
«إسرائيل» تدخل على «خط» التوتير.. فما هي «رسائل» التحليق المكثف للطيران ؟
«جس نبض» «الخطة الانقاذية» يضع المودعين بين خياري «السيئ والأسوأ»

 

 

 

الجمهورية: «سلطة الهيركات«: ضرائب وال إصالحات

 

 

 


the daily star: Govt talks on rescue plan to resume

 

 

 

l'orient le jour: Coincés à Goa : ces Libanais oubliés à l’autre bout du monde

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