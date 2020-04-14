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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 14 نيسان 2020

14
APRIL
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر حكومية إن ودائع اللبنانيين لن تمسّ وفقاً للخطة المالية الاقتصادية وإن ما تم تداوله حول نيات بهذا الاتجاه لدى الحكومة هو حرب نيات تم بناؤها على فرضيات لا أساس لها. وأضافت المصادر أن كلاماً حكومياً سيصدر قريباً يتناول هذا الموضوع بالتفصيل.

 

كواليس

تشكلت في منظمة الصحة العالمية خليّة متابعة لوضع السويد وانتشار فيروس كورونا في ضوء الخطة المغايرة للحكومة التي لا تلتزم معايير المنظمة بالعزل وتبقي دورة الحياة شبه طبيعية، وتحقق رغم ذلك نتائج أفضل من الدول المشابهة بالظروف وعدد السكان التي اعتمدت سياسة العزل وحظر التجول.

 



اللواء: أسرار

همس
تشكو شخصية عربية، تُشرف على مجموعة من المشاريع المنتجة والإنمائية في المنطقة، من ضغوطات الكورونا، والأحوال الأمنية على تنفيذ هذه المشروعات!


غمز
لوحظ أن نسبة الالتزام بالحجر المنزلي في بعض الأرياف تفوق المتوقع.


لغز
تأخذ الريبة سفير دولة كبرى من سكوت الجسم السياسي اللبناني، على مهزلة المصارف، الخاضعة لبعض الرعايات الدولية المشبوهة.

 



نداء الوطن : خفايا

نقل مزارعو القمح عن وزير الاقتصاد أنه ولدى مراجعته للمطالبة بمستحقاتهم قال لهم "إزرعوا القمح الطري بدلاً من القاسي" لكنه لم يوضح السبب وراء هذا الطلب.

تردّد أن حالتي وفاة لمصابين لبنانيين بـ"الكورونا" سُجّلتا في دولة كبيرة في أميركا الشمالية لكن لم يُعلن بعد عنهما بانتظار تبلّغ أهاليهما رسمياً في لبنان.

يواجه سفراء محسوبون على جهة سياسية حاكمة انتقادات لاذعة من الجسم الديبلوماسي بسبب استنسابيتهم في التعاطي مع اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى وطنهم.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

صرف الدولار حسب سعر السوق لأصحاب الودائع بالدولار!

من المرتقب أن يُصدر حاكم مصرف لبنان قبل نهاية الشهر الحالي تعميماً الى المصارف يقضي بصرف الدولار حسب سعر السوق لأصحاب الودائع بالدولار.

 

علاقاته اهتزت بمرجعية محلية!

تبلّغ أحد الوزراء الجدد بأن عليه القيام بكثير من الجهد لترتيب علاقاته التي اهتزت بمرجعية محلية سمّته الى الجنة الحكومية.

 

سعى الى استعادة عدد من المستشارين القدامى!

سعى مرجع مسؤول الى استعادة عدد من المستشارين القدامى الذين تابعوا عدداً من الملفات الحيوية طيلة السنوات الماضية دون جدوى.

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