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إطلالة لدياب .. ومكاشفة الرأي العام

14
APRIL
2020
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يترقب اللبنانيون ما سيحمله إليهم رئيس الحكومة حسان دياب خلال إطلالته الإعلامية المرتقبة هذا الأسبوع...

 

وتحرص دوائر السراي الحكومي من ناحيتها على إحاطة الإطلالة الإعلامية الموعودة لدياب بشيء من "التشويق"...

 

وهي إذ آثرت عدم الخوض في تفاصيلها اكتفت بالتأكيد لـ"نداء الوطن" أنّ الموعد المبدئي للمقابلة هو مساء غد الأربعاء، موضحةً أنّ "3 إعلاميين سيتولون إدارتها (عُرف منهم سمر بو خليل وألبير كوستانيان)، على أن تكون مدتها 60 دقيقة يقدّم خلالها رئيس الحكومة أكبر قدر ممكن من الإجابات على الأسئلة والاستفسارات المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية حيال جدول أعمال الحكومة، لا سيما ما يتعلق بخطتها الإصلاحية والمالية، سواءً لجهة شرح ركائز هذه الخطة وجوهرها أو لناحية تبديد كل ما أحاطها من شائعات وفبركات".

نداء الوطن
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