هذا هو القرار الرسمي لوزارة الشؤون حول مسألة توزيع الجيش المساعدات المالية!

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صدر عن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية البيان الاتي:



"كما وعدنا المواطنين بالتدقيق في اللوائح، التي قدمتها بعض القطاعات وبرنامج الفقر في وزارة الشؤون بأسماء العائلات الاكثر حاجة في مختلف المناطق اللبنانية، وفق معايير موحدة لتكون عادلة وشاملة ولتوزيع المساعدات المالية المقررة للعائلات المستحقة التي أقرها مجلس الوزراء، فقد تم إرسال هذه اللوائح إلى الجيش اللبناني لتنقيحها والتدقيق في صحة معلوماتها والتحضيرات اللوجستية المتعلقة بها،وذلك للبدء في توزيع هذه المساعدات.



ونظراً لعدد من الأخطاء الواردة في اللوائح المرفوعة ، فقد قررت الوزارة توزيع هذه المساعدات فور انتهاء الجيش من التدقيق فيها."