درغام عرض رؤيته للخطة الاقتصادية: لمحاسبة ناهبي المال العام والتهرب الضريبي

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أعرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في سلسلة تغريدات عبر موقعه على تويتر عن رؤيته للخطة الاقتصادية قائلا:

"‏نرفض رفضا قاطعاً المس بأموال المودعين في المصارف، خصوصا أموال المتقاعدين العسكريين والمغتربين الشباب، وإعتبار سقف المئة ألف دولار سقفاً غير منطقي نهائيا.

‏واضاف: ‏لمقاربة الخطة الاقتصادية يجب التدقيق في الحسابات المصرفية والموجودات غير المصرفية لكل من عمل في الشأن العام ( رؤساء، نواب، وزراء، مدراء عامين، رؤساء أجهزة أمنية، وموظفين في الدولة ورؤساء بلديات..) منذ 1990 واقتطاع أموال من ثبت عليه الاثراء غير المشروع.

‏وتابع: مقاربة الخطة الاقتصادية تقوم عبر اعادة دراسة ملف الأملاك البحرية واستعادة أموال التهرب الضريبي من أصحاب المقالع والكسارات وشركات الترابة "مئات ملايين الدولارات ". تطبيق haircut على الأموال التي قبضها المتعهدون من خزينة الشعب، فراكموا ثروات هائلة من أموال اللبنانيين.

وختم: ل‏دعم القطاع الزراعي والصناعي، ما يسمح بتحريك العجلة الاقتصادية والإنماء المتوازن في المناطق الريفية، وهذا ضروري جدا في ظل وقف التوظيف العام ما سيؤدي إلى زيادة البطالة بشكل مخيف.