لأنها ١٣ نيسان...

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لانها 13 نيسان , ولان الذاكرة اقوى من الذكرى . ولان التاريخ يعيد نفسه في هذا الشرق التاعس لان اغبياء كثرا لا يتعلمون ونحن تعلمنا ولا نريد له ان يتكرر .

على مسافة اميال من بيروت عند ما يعرف بنهر الكلب او نهر الذئب كما كان الرومان يسمونه , طريق روماني قديم يستطيع المرء حتى يومنا ان يقرأ نقشا على صخرة ما زال ظاهرا رغم عتق الزمان وقرون النسيان واهمال الانسان .

الامبراطور ماركوس اوريليوس انطونيوس اوغسطس . هو الامبراطور الذي وسع هذه الطريق فشق الجبل الصخري المشرف على النهر . مذاك الحين اصبح للتاريخ طريق . طريق داستها اقدام الفاتحين وتراجعت عليها اقدام المغلوبين المنهزمين . طريق الامم من صور الى انطاكيا العظيمة . مدينة الله العظمى وايقونة اورشليم العليا . طريق للفينيقيين والاشوريين والمصريين والفرس والاغريق والرومان والصليبيين والمماليك والعرب والغرب . انتصروا وانكسروا . جاؤوا ورحلوا . بقيت الطريق وبقي البحر وبقي الجبل ..

في 13 نيسان لم ندعهم يمروا . لكننا اليوم نغفر ونسامح لشقيق انقلب عدوا وشريك تحول خصما . اليوم لم نعد نرى اعداء ولا نريد عداوة . ضربنا كشحا عن الماضي وتركنا للمحبة ان تمحو الصور البشعة من لوح ذاكرتنا .

لكن في 13 نيسان والى ملء الزمان , لن ننسى الدماء والشهداء , شموع جنازاتنا ودموع امهاتنا , نعوش شبابنا الى القبر ونقوش احزاننا على الصخر . . قوافل الارجوان ومواكب الغار وشلوح الارز ..

لم يعرف اللبنانيون راحة ولا استراحة منذ قرون ولا عرفوا الاستقرار الا لماما ونادرا في لبنان الكبير . .ز ضروب تآمر وهبوب فتن وروائح عفن وندوب شجن .. مئات 13 نيسان ونحن وطن على بساط كفن .. كنا بالحرب العسكرية وانتقلنا الى ضرب المعادلة الديمغرافية وفرض انقلابات سياسية وصرنا بالعاصفة الاقتصادية .

في الحرب تهجير وتدمير , في السلم المزيف تهويل وتقتيل , في الاقتصاد الكاذب دجل وفشل , ازدهار خائب ونجاح كاذب .

اخذوا منا حياتنا وصحتنا وسرقوا مستقبل اولادنا , سطوا على احلام شبابنا , طفشوهم وهجروهم ونصبوا اولادهم وحاشيتهم وزبانيتهم وازلامهم باش بزق على هيكل الفساد وانكشارية على بيوت المال ..

اللبناني الادمي المثابر الصابر المجالد المكابد على صنوف الدهر واصناف العهر يواجه اليوم اسوأ كوابيسه .. ادخر بعضا من مال لليوم العصيب خشية غدرات الزمان وعثرات الحرمان , يأتيه من يقول له انه سيكون هناك اقتطاع من مدخراته وتطيير لحساباته .. شائعات ينفونها وخبريات يتنصلون منها ..

هيركات لن تمر قط .. هذه المرة سيقاتل الشرفاء وظهورهم الى الحائط وصدورهم الى في مواجهة الزعران .

الحكومة التي فيها نأمل عليها ان تذهب الى اوكار الافاعي وقصور العقارب والحدائق المعلقة لدبيحة الحرب وشبيحة الطائف , الى الاملاك البحرية والنهرية , الى التهرب الضريبي , الى رش مبيدات الفساد وحشرات السرقات , الى القبض على القبابيط والجلابيط الذين تحولوا من سلاطعين الى سلاطين ومن سمك بزري الى قرش وحوت , دخلوا الادارة والمؤسسات حفاة عراة وخرجوا منها الى اليخوت والناطحات . فلتذهب الى الى المحروقات والنفايات والاتصالات والهندسات والاحتكارات , الى مخبر عند احد الابوات صار من اصحاب المليارات , اذهبوا الى ابناء الضلال واتركوا ابناء الحلال , اذهبوا الى الذين اقاموا احتفالات بالملايين في وقت يتضور الناس جوعا ويئنون الما . اسحبوهم من مواخيرهم ومناخيرهم , افضحوهم وزجوهم في السجن مع اننا نطالب باكثر .. وعندها , عندها فقط , فلتفعل الحكومة ما تشاء لكن ليس قبل ذلك .

اموال اللبنانيين وجنى عمرهم ليس مزحة , وليس العاب نارية استعراضية ومفرقعات خطابية وعنتريات لفظية . المس باموال اللبنانيين الشرفاء الكرام هو جريمة واعتداء مباشر على حقوق اللبنانيين المصانة بالدستور . اي خطوة من هذا النوع هرطقة وانتحار وسقوط في المحظور . حتى الان يعول اللبنانيون على حكمة الحكومة ورزانة رئيسها ورفض رئيس البلاد لاي مس بمدخرات اللبنانيين .

في 13 نيسان , كما وقفنا بالامس , نرفض اليوم ان يتحول الوطن الى كفن