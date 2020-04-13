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وفد من لجنة الصحة جال في المطار: هناك إمكانية لتجديد عملية نقل اللبنانيين

13
APRIL
2020
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جال وفد من لجنة الصحة النيابية ضم رئيس اللجنة عاصم عراجي والنائبين فادي علامة وعلي المقداد، يرافقهم المدير العام للطيران المدني رئيس المطار فادي الحسن ورئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، للإطلاع على التدابير المتخذة لمواكبة عودة اللبنانيين من الخارج، في إطار مكافحة وباء "كورونا" المستجد.

 

وبعد الجولة، لفت النائب عراجي إلى إنه خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا "سيكون هناك تقييم، لتحديد ما إذا كنا سنقوم بجولة ثانية لإجلاء اللبنانيين من الخارج". وأكد أن "الاصابات التي ظهرت على متن الطائرتين القادمتين من روما وباريس كانت أقل مما كانت تتوقعه اللجنة الوطنية لكورونا، لذلك فأنا اعتقد ان هناك إمكانية لتجديد عملية نقل اللبنانيين من الخارج وفتح مطار بيروت، وهذا ما أتمناه لأنه يوجد كثير من الطلاب اللبنانيين سواء في جورجيا أو أوكرانيا وبيلاروسيا يناشدون من صعوبة وضعهم، اذ ان هناك صعوبة في وصول الاموال اليهم، وفي الوقت نفسه هم خائفون اذا أصيب احدهم وهم خارج بلدهم وبعيدين عن أهلهم".

 

بدوره، أشار الحسن الى ان "عملية إجلاء اللبنانيين من الخارج لا تتم الا عبر شركة طيران الشرق الاوسط او الطائرات الخاصة التي تأتي الى لبنان، أما الطائرات الكويتية او الاماراتية او القطرية فهي تأتي لإجلاء رعاياها او رعايا أجانب".

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