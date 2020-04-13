حكومة فن الممكن... لوطن في العناية الفائقة (نصري لحود)

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ربما تكون حكومة الرئيس حسان دياب التي وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مراسيمها في 21 كانون الثاني 2020، هي الحكومة التي اراد ان تكون حكومة عهده الاولى، أو التي اراد ان يطل عبرها على اللبنانيين والعالم اداءً ونهجا، إلا ان الظروف السياسية التي كانت تسود البلد يوم انتخابه لم تكن تساعده على ذلك، فانتظر الظرف المناسب، الذي جاء كما يبدو مع احداث 17 تشرين الاول الماضي والذي شكل فرصة ذهبية للرئيس ليقلب الطاولة على القوى السياسية، ويقود ثورة سياسية على طريقته رغم المصاعب والازمات الضخمة والإفلاس المالي الذي تعانيه البلاد جراء سياسات الحكومات التي حكمتها منذ أكثر من ثلاثة عقود.



يدرك الرئيس عون في قرارة نفسه ان النصف الاول من عهده ورغم الانجازات الكثيرة التي تحققت امنيا (اجتثاث الإرهاب) وسياسيا (إقرار قانون انتخاب أفرز الاحجام الحقيقية وإقرار موازنتين بعد غياب طويل) واقتصاديا (إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز)، وخصوصا مسيرة استعادة الدولة وانتظام عملها، ليست كل ما كان يتمناه، لكن يمكن له مع اداء الحكومة التي شكلها الرئيس حسان دياب ان يستعيد مع اللبنانيين الامل بمستقبل كان يريده لهم ولاولادهم.



84 يوماً اثبتت في خلالها الحكومة انها فعلا حكومة العمل والامل، فرغم استلامها بلدا منهوبا و"ثورة" شعبية على "كلن" ثم انتشار وباء "كورونا" الذي روّع واربك، لا بل ركّع دولاً كبرى، تعمل الحكومة على جبهات عدة، فتعد خطة انقاذ اقتصادية ينتظرها الشعب اللبناني والعالم بعد الإفلاس الذي سببته سياسات الرؤساء والحكومات التي توالت بعد الطائف، وتواجه باللحم الحي الوباء الذي يبدو انها وبشهادة المجتمع الدولي استطاعت مواجهته تمهيدا لاحتوائه، وما الثناء على الإجراءات التي اتخذها لبنان وإصرار مغتربين على العودة اليه ورفض اجانب مغادرته في ظل كورونا، إلا شهادة على العمل المييز للحكومة مع الامل والصلاة ان تنتهي مواجهة كورونا لمصلحة البلد الصغير بموارده والكبير بإيمان ابنائه به.



يدرك الرئيسان عون ودياب ومعهم الشعب الطيب، ان من اوصلوا لبنان إلى حيث هو اقتصاديا لن يستسلموا بسهولة وانهم يتحكمون بكثير من مفاصل الوطن واقتصاده، وما الحملة التي تشن على خطة الحكومة الانقاذية التي لم تعلن بعد، إلا دليل عدم استسلام طبقة حكمت ونهبت البلد وتستميت للدفاع عن وجودها ومكتسباتها، بعد سنوات من اعتمادها لسياسات اقتصادية خاطئة قائمة على الاستدانة، والمراهنة على "سلام وهمي" قد يغطي فسادها ويمحي الدين الهائل، لذلك فعلى الحكومة ان تواجه بتروٍ وحزم، فلا تترك لهؤولاء فرصة لاستثارة الناس واغلب الناس من صغار المودعين الذين وثقوا بالقطاع المصرفي فأودعوه جنى عمرهم، وهؤلاء يجب عدم المس بهم وبمستقبل عائلاتهم، بل يجب ان يشمل من يملكون حسابات مالية حققت في السنوات الاخيرة فوائد وارباح تفوق المليون دولار واكثر، وهؤلاء إما شركاء او اذرع او متعهدون لصفقات الطبقة السياسية التي اوصلت البلد إلى حيث هو.



تلك الطبقة السياسية التي استلمت بلدا دينه مليار دولار قبل الطائف وسلمته بدين يلامس الـ 100 مليار دولار، يجب استعادة كل ما سرق او نهب من الشعب اللبناني في خلال حكمها للبلد ومنها ما استعمل لتمويل احتلالات جنى المتعاونون معها ثروات طائلة استعملوها لاحقا لإخضاع الصوت الانتخابي الحر والقاء في السلطة.



على الدولة معالجة الشأن المالي والاقتصادي بطريقة لا تطال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة (إذا بقي هناك طبقة متوسطة) وعليها عدم فرض ضرائب تطال الكادحين، بل عليها استعادة المال المنهوب والمعروف اين وكيف ومن نهبه، وكسر الإحتكار وفتح ابواب المنافسة في القطاعات المنتجة وهو ما يجذب رؤوس الاموال للاستثمار في البلد، مع الاخذ في عين الاعتبار الركود المتوقع عالميا بعد انتهاء ازمة كورونا.



ان اداء الحكومة في شهرين ونصف بدأ يغيّر في مزاج الشارع المنتفض، وعليها ملاقاة الناس وعدم المس بودائعهم، وعليها محاسبة ومحاكمة من طبقوا سياسات خاطئة اوصلتنا إلى شفير الانهيار، وهناك طرق عدة لذلك تعرفها الحكومة ويعرفها ويطالب بها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان ومنهم اشقاء عرب يحبون لبنان وشعبه ينتظرون خطوات تعيد اليهم الثقة بحكامه.



يملك لبنان قطاعات كثيرة منتجة يجب عدم خصخصتها بطريقة عشوائية تضعف مداخيل الدولة، تضاف اليها ثروات نفطية وغازية ضخمة متوقعة، يمكن ان تعيد في حال إدارتها بشكل مدروس وشفاف، التوازن الاقتصادي إلى البلد في خلال سنوات قليلة، لكن ذلك يحتاج رؤية وخطة واضحة وسهلة يستسيغها الناس الطيبون المستعدون ليكونوا رأس حربة في الحرب على الفساد بدعمهم حكومة اثبتت جتى اليوم انها بعيدة كل البعد عن شتى انواع الفساد والمحاصصة.



ابشروا ايها اللبنانيون في زمن القيامة، بعمل حكومة يبدو انها حكومة "عمل وأمل".