اسود: الدائرة الاعلامية بالقوات دائرة على حالها

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رد النائب زياد اسود على حزب القوات بالقول: "الدائرة الاعلامية بالقوات دائرة على حالها يللي ما بيعرف تاريخو بيكتب شو ما كان حتى يغش جمهورو و يللي بيستحي بحالو بيحكي شو ما كان حتى يبيض صفحتو.عزيزي سمير اما و قد انفعلت اود تذكيرك بان عائلة الشهيد النقيب بو نصار ابن حيطورة اعدمت في منزلها في عين الرمانة و القوات مسؤولة".

وأضاف: " ثم عزيزي سمير يومها كنا على الارض و في الصليب الاحمر و شهود عيان على واقعة تاريخية تهرب منها عند موعدها السنوي .البارحة معركة زحلة و اليوم عائلة بو نصار و غدا وبعد غدا غيرها ثم لا بد من لفت النظر عندما اصبح طبيب جراح بيصير فيك تقدم دعوى علي و بس تصير محام بتعرف فداحة تصريحكم".