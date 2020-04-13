إدكار طرابلسي يطلق مبادرته الصحية الإنسانية الأربعاء بحضور وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية

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يطلِق النائب الدكتور إدكار طرابلسي، مبادرته الصحيّة الانسانيّة، بالتعاون مع مستشفى الدكتور جورج معربس، وبحضور وزير الصحة العامة الدكتور حسن حمد ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي مشرفية، ومشاركتهما.

المكان: مستشفى الدكتور جورج معربس- قبالة كلية الفنون الجميلة، الجامعة اللبنانية-فرن الشباك، بيروت.

الزمان: الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء في 15-4-2020.

تهدف المبادرة إلى مساعدة المواطنين المرضى المحتاجين في هذه الظروف الضاغطة، عبر ارشادهم للاستفادة من الخدمات الطبية والاستشفائية التي يُقدّمها الاطباء المتطوعون في فريق النائب طرابلسي، بالتنسيق مع الجهاز الطبي لمستشفى معربس ومراكز الرعاية الصحية.