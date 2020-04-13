عمار: نطالب الدولة بضرورة وضع اليد على من استساغ أن ينال من ودائع الناس

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رأى عضو كتلة المقاومة النائب علي عمار أن البعض التقط فرصة الخطة الاقتصادية ليثير سجالا مشيرا الى أنه لا يصح ونحن في قلب المعركة مع كورونا ان نتشاجر وأن تتناحر الأحزاب على قضايا سياسية.

وصرّح النائب عمار من مستشفى سان جورج بالحدث بعد قيام وزير الصحة حمد حسن بجولة في المبنى، وقال عمار عن ملف التعيينات: أركان المحاصصة والمناحرة بالخلفيات الطائفية نبثت من جديد على حساب الكفاءة والاختصاص.

وطالب الدولة بضرورة وضع اليد على من استساغ أن ينال من ودائع الناس عبر جمعية المصارف وغيرها "خصوصا اذا ما أضفنا لها دورا شيطانيا لما يسمونه حاكما للمال في لبنان".

من جهة أخرى، اعتبر وزير الصحة أن بلدنا مريض لكن "اعراض كورونا" لم تتمكن منه.

أعلن مدير المستشفى أن المستشفى بات بكامل جهوزية لاستقبال مرضى كورونا شاكرا الطاقم الطبي على جهوده وموضحا أنه تم العمل على تأمين كافة المستلزمات التي يحتاجها الفريق الطبي.