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منخفض جوي جديد.. استعدوا

13
APRIL
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال، وفي الداخل ومحدود على الساحل مع ضباب محلي على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر. تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها لشهر نيسان بخاصة على الساحل من15 الى 24 درجة.
- الطقس المتوقع في لبنان: الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال مع تكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومحدود على الساحل مع ضباب محلي على المرتفعات.
 
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط امطار متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق الجبال من 7 الى 19 درجة، 8 الى 25 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و 30 ملم بالساعة.
 
- الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: 60 و 85 %.
 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:18 درجة.
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