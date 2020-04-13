الجيش يباشر بتوزيع المساعدات الاجتماعية للمواطنين

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صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:



إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم وفقدوا وسيلة رزقهم، تباشر وحدات الجيش المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة، عمليات التوزيع اعتباراً من صباح الثلاثاء.



وتؤكد قيادة الجيش الالتزام باللوائح الإسمية التي وردتها من رئاسة مجلس الوزراء حتى تاريخه كما هي، بحيث تقوم العناصر المكلفة بمهمات التوزيع بالإجراءات المناسبة للتأكد من الأسماء قبل تسليم المساعدات.



وتشير قيادة الجيش إلى أن جميع العناصر المولجة تنفيذ مهمة التوزيع سوف تتخذ أقصى درجات الوقاية بسبب جائحة كورونا.