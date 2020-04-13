فحوصات الكورونا مجانا في هذه البلدة

A + A -

أعلنت بلدية بلاط – مستيتا وقرطبون في قضاء جبيل، في بيان، أنها ستقوم عند الثالثة من بعد ظهر الاربعاء المقبل باجراء فحوص ال PCR عند مدخل البلدية مجانا لاهالي البلدة بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية LAU عبر المختبر النقال، وبإشراف الطاقم الطبي في مستشفى رزق.

ودعا رئيس البلدية عبدو العتيق المواطنين الذين يشعرون بأي أعراض او التقوا بأي من أبناء البلدة العائدين من الخارج الاتصال بالبلدية لتسجيل أسمائهم من أجل إحالتهم على طبيب خلية الازمة في البلدية لتشخيص حالة كل واحد لمعرفة ما إذا كان بحاجة الى فحص ال PCR.

ووجه العتيق باسمه وباسم المجلس البلدي وأهالي البلدة الشكر والامتنان لرئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور جوزف جبرا على تعاونه واهتمامه وموافقته على إرسال المختبر النقال لاجراء الفحوص لاهالي البلدة، معتبرا أن “هذا العمل الانساني ليس ببعيد عن صرح جامعي أعطى الوطن وما زال رجالات علم ومعرفة”.

وجدد دعوته الاهالي الى “التزام الحجر المنزلي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظا على حياتهم وحياة الاخرين”، لافتا الى أن “المجلس البلدي على استعداد لتأمين حاجياتهم الضرورية”.

وكشف أن “عدد المصابين بفيروس كورونا ضمن النطاق البلدي بلغ خمسة اشخاص، ثلاثة منهم تماثلوا للشفاء واثنان في الحجر المنزلي، إلا أن هذا لا يعني أنه أصبح بالامكان عدم الالتزام بالتعبئة العامة كي لا يتفشى هذا الوباء مجددا”، داعيا المواطنين “للتعاون مع المجلس البلدي في حال معرفتهم بعودة أي من المغتربين الى البلدة لمتابعة أوضاعه”.

وأكد العتيق أن “البلدية بالتعاون مع جمعية هدفنا الاجتماعية ستعمد الى توزيع بذور زراعية للمواطنين الذين يرغبون بالعودة الى زراعة اراضيهم”، مؤكدا أن “الارض معطاءة، وهي سند مهم للعائلات خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على اللبنانيين”.

وإذ هنأ اللبنانيين عموما وأبناء البلدة خصوصا بعيد الفصح، أمل أن “يحمل عيد قيامة المسيح المنتصر على الموت، قيامة لوطننا من أوضاعه الصعبة على كافة المستويات، وأن يعم السلام والطمأنينة في كل انحاء العالم، والقضاء قريبا على فيروس كورونا من أجل أمان كل انسان وصحته”.