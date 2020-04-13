الطائرة انطلقت من بيروت الى جدة.. وهذه مواعيد الرحلات الباقية

A + A -

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أن طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط"، انطلقت عند العاشرة والربع من صباح اليوم من مطار بيروت، وعلى متنها طاقم تابع لوزارة الصحة والامن العام، متوجهة الى جدة في المملكة العربية السعودية، لإجلاء عدد من المواطنين، ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة لإعادة من يرغب من المواطنين الى لبنان، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ورحلة جدة هي أولى الرحلات التي ستصل ابتداء من بعد ظهر اليوم، على أن تصل تباعا الى المطار، رحلات قادمة من العاصمة الفرنسية باريس بعد الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، تتبعها رحلة من ليبروفيل في أفريقيا بعيد التاسعة والنصف مساء، أما الرحلة الأخيرة اليوم ستصل من العاصمة البريطانية لندن عند منتصف الليل.

إشارة إلى أن رحلات اليوم ستكون الاخيرة ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة لإعادة المواطنين من الخارج، على أن تجري تقويما لها، لتقرر امكانية استكمال رحلات الطيران من الخارج.