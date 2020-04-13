هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحر تطلق حملة " الدواء للمحتاج"

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أحباءنا في زغرتا الزاوية ولبنان،

كي لا يواجه المريض صراعين، صراعًا مع المرض وصراعًا لتأمين الدواء، قررت هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحر اطلاق حملة "الدواء للمحتاج" ضمن برنامج بنك الدواء في قضاء زغرتا سعيًا لمساعدة المحتاجين.

كيفيّة:

1- تبنّي مريض: أي الالتزام شهرياً بشراء دواء لصاحب مرض مزمن لمدة 3 أشهر، 6 أشهر، سنة أو أكثر...

2- المساهمة بشراء دواء: عند تواجدكم في الصيدلية يمكنكم شراء دواء لمحتاج ضمن لائحة لدينا بأدوية المحتاجين

3- المساهمة بمبلغ مالي: يمكنكم المساهمة بأي مبلغ شهري ابتداءً من 25,000 ل.ل. شهرياً ما يساهم بجمع مبلغ يغطي بعض الادوية.

لمزيد من المعلومات عن كيفية المساهمة، يرجى التواصل على الارقام التالية:

03-948080 // 03-444366 // 71-432968 // 70-315687

#التيار_الوطني_الحر #زغرتا