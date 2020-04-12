living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حتي: لا دولة مستثناة من قرار إعادة المغتربين وعلى المصارف واجبات تجاه الطلاب في الخارج

12
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 اعتبر وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي أن "هذا الأسبوع كان ناجحا بالنسبة لعودة المغتربين من الخارج، لأننا عملنا في ظروف صعبة جدا"، مؤكدا أنه "من واجبنا تأمين عودة آمنة للبنانيين".
ولفت إلى أنه في "الأسبوع المقبل، قد يتأخر لأيام عدة، تأمين عودة المغتربين، أو قد نخفض عدد الرحلات".
حتي وفي حديث لتلفزيون "الجديد"، أعلن أنه "تم تحديد مبلغ مليون دولار أميركي لتحويلها إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج، وعلى المصارف أن تقوم بواجبها اتجاه الطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج، وقد تبلغنا رسميا، بأن الميدل إيست تتقاضى فقط تكلفة الطائرة، ومن واجب الدولة اللبنانية، أن تؤمن نفقات عودة اللبنانيين غير المقتدرين من الخارج".
وأكد أنه "من لا يستطيع تحمل ثمن 50%، من تذكرة السفر، لن يترك في الخارج".
وأشار إلى أن "هناك خيارات عدة بالنسبة للطلاب اللبنانيين في الولايات المتحدة الأميركية، قد تتم إعادتهم عبر دولة عربية، وعليهم التسجيل في السفارة اللبنانية في واشنطن أو في القنصليات".
وعن المغتربين في إفريقيا، قال: "إن البنية التحتية الصحية، غير متوافرة في عدد من المناطق في إفريقيا، لذلك نولي أهمية كبيرة لإعادة المغتربين من هناك".
وأكد أن "لا دولة مستثناة من قرار إعادة المغتربين، لكن لا يمكن إعادة 20 ألف مغترب في أسبوع واحد، والموضوع ليس محصورا بعدد الطائرات، بل بالقدرة البشرية الاستيعابية والرأي الطبي أساسي في هذا المجال". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout