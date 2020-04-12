المطران بولس عبد الساتر في عظة قداس أحد القيامة: أنا شاهد أنّ يسوع حيّ!

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عظة راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة

المطران بولس عبدالساتر

في قدّاس أحد القيامة

من كاتدرائيّة مار جرجس – وسط بيروت

الأحد 12/04/2020

أمام صمتِ الربّ في المحن وعند ساعة الألم،

أمام الظلم الذي يعاني منه الأبرياء،

أمام احتكار التجّار الذي يسلب الفقراء حياتهم،

أمام سلطان المال على نفوس الحكّام،

أمام غياب المحاسبة على كلّ المستويات،

أمام الفساد في النفوس والأعمال،

قد نظنّ أنفسنا واقفين قدّام قبرٍ فارغ، ويسوع ضائع، ونساء صامتات وخائفات.

ولكنّ يسوع حيّ، ليس ميتًا ولا ضائعًا، بل هو حيّ، ويعمل فيَّ وفي حياتي وفي حياة كلّ مؤمن ومؤمنة في العالم، وأنا شاهدٌ على ذلك.

أنا شاهدٌ على هذه الحقيقة، على قيامة يسوع،

لأنّي أراه في سلام قلب المتألّم عند ساعة الشدّة،

ولأنّي أشاهدُه في رجاء المقهور الذي يصلّي من أجل مَن يُحاول كسرَه،

ولأنّي أتلمسُه في غفران البريء لمن يسيء إليه بالقول أو بالفعل أو بالفكر،

ولأنّي أشعرُ به في عنايةِ الطبيب والممرض بالمريض من دون خوف على الذات.

إنّي أختبرُه في داخلي ينتصرُ على الموت بكلّ أشكاله: الكبرياء، والأنانيّة، والشهوة، والغضب، وحبّ التملّك والسلطة، والقلق والشكّ.

ينتصرُ على كلّ أشكال الموت فيَّ كلّ يوم، من دون أن يتخلّى عني أو ييأس منّي.

إخوتي وأخواتي، لا تخافوا!

المسيح قام، حقًا قام وغلب الموت في العالم!