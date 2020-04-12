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مستشفى الراسي في عكار: جاهزون لاستقبال الحالات المرضية واخذ العينات وإرسالها الى المختبرات

12
APRIL
2020
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أوضحت إدارة مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في عكار في بيان، أن "المستشفى جاهز لاستقبال الحالات المرضية، ولاخذ العينات وإرسالها الى المختبرات، للحالات التي احتكت بحالات مؤكدة ولا تظهر عليها أعراض المرض، وهذا ما حصل في الآونة الاخيرة، حيث تم إرسال 150 عينة تقريبا تشمل الذين احتكوا بالحالات المؤكدة في عكار، وتم حجر هؤلاء في المنزل بالتنسيق مع محافظ عكار وطبيب القضاء والبلديات المختصة، أو في أماكن مخصصة للحجر، كما هو متعارف عليه محليا وعالميا، وكما يحصل في كل المناطق وهذا ما حصل مع اللبنانيين الوافدين من الخارج، وما يحصل في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت.

واعتبر المستشفى أن "حجر المريض لعدة ساعات في المستشفى ممكن لو توفر الفحص السريع،rapid test أو ال pcr، لكن بما أن نتائج الفحص حاليا لا تصدر الا بعد ايام، بحيث يتم إرسالها إلى بيروت، فلا مجال وإمكانية للحجر إلا في الأماكن المخصصة أو المنازل، إضافة إلى حالات تتأكد إصابتها ولا تكون بحاجة لدخول المستشفى بل هي بحاجة للحجر فقط، سواء أكان في المنزل أو في أماكن مخصصة لذلك، وهذه تعليمات وزارة الصحة، اذ انه في مرحلة الاحتواء يكون هناك إمكان للحجر، أما في حال الانتشار، فيتعذر الحجر في المستشفى وتبقى الجهوزية والعمل على تأمين العلاج. ويبقى مستشفى عبدالله الراسي بطاقميه الطبي والإداري في حال جهوزية لاستقبال المرضى الذين يعانون من أعراض او المؤكدة حالتهم وبحاجة الى عناية طبية".

وفي الختام، دعت إدارة المستشفى جميع المواطنين الى التزام التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة، "فتعاون الجميع وتكاتفهم هو السبيل الوحيد للخروج من الازمة، حمى الله لبناننا وعكارنا من هذا الوباء".

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