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تشكيل خلية أزمة في عكار في اطار مواجهة مستجدات كورونا

12
APRIL
2020
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تداعت بلديات، مخاتير ورجال دين، بالتنسيق مع النائب مصطفى علي حسين الى اجتماع في القاعة الاجتماعية في بلدة الحيصة في سهل عكار، لتشكيل خلية أزمة مشتركة، بالتعاون والتكامل لمواجهة فيروس كورونا، بالتنسيق مع هيئات المجتمع العكاري.

وصدر عن المجتمعين بيان أعلن فيه تشكيل خلية أزمة مؤلفة من النائب حسين، عضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي العلوي الشيخ حسن حامد، رئيس اتحاد بلديات سهل عكار محمد علي حسين، رئيس بلدية تلبيرة عبد الحميد صقر، رئيس بلدية تلعباس شرقي محسن صالح، رئيس بلدية ضهر القنبر يوسف قجاجو، رئيس بلدية عين الزيت هيثم حمدان، رئيس بلدية الريحانية محمد حسن، رئيس بلدية السماقية بلال شمعة، نائب رئيس بلدية المسعودية حسين عيسى، نائب رئيس بلدية العبودية احمد حمدان، مختار بلدة تلبيرة عماد الدين العلي، مختار بلدة السماقية عبدالله درويش، الشيخ عماد الدين علي صالح، عضو الهيئة التنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي احمد الهضام.

وتم تحديد مهام هذه الخلية على الشكل الاتي: متابعة الاتصالات مع محافظ عكار المحامي عماد اللبكي والوزارات المعنية والجمعيات الأهلية، في اطار مواجهة كل المستجدات. الطلب من أبناء المنطقة التزام تنفيذ قرارات التعبئة العامة الصادرة عن مجلس الوزراء وتشديد الإجراءات من قبل أجهزة البلديات لمراقبة تنفيذ ذلك. الطلب من الدولة ومؤسساتها المعنية والهيئة العليا للإغاثة، توجيه الجهود والإلتفات لتقديم العون لأبناء المنطقة.
كما تمّ ابقاء إجتماعات الخلية مفتوحة.

تشكيل خلية أزمة في عكار في اطار مواجهة كل مستجدات كورونا

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