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مع العهد وحكومة الرئيس دياب نحن على موعد مع قيامة حقيقية للبنان

12
APRIL
2020
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شارل ابي نادر  -


مع مناسبة قيامة السيد المسيح لهذا العام ، يعيش العالم جلجلة لم يعهدها التاريخ الحديث الذي عايشه قسم كبير من جيلنا ، حيث تختلط تداعيات واخطار الفيروس كورونا مع اوضاع اقتصادية صعبة وقاسية ، ارهقت اغلب الدول بما فيها المتقدمة والمتطورة منها ، وامام مواجهة هذا الفيروس السريع الانتشار وغير المحدد بشكل واضح ، لا بعناصره الطبية ولا بمسيرته العلمية بين النشوء والتمدد والعدوى والانتشار ، تتخبط حكومات العالم في معركة صاخبة غير معلومة النتائج حتى الان ، وفيما ينتزع الوباء من العالم اغلب اهتماماته وتركيزه واجراءآته ، حتى الان لم تتم السيطرة عليه ولم يتم ايجاد العلاج المناسب.

هذا في العالم ، اما في لبنان ، فاين هي حكومته اليوم من هذه المواجهة ؟ وهل كان ينقصنا ما نعيشه من ازمات مالية واقتصادية واجتماعية ، لكي يأتي هذا الوباء المؤذي وينقل عمق المواجهة الى مكان غريب لم نشهده في حياتنا ؟ وهل نحن مهيئين فعلا لهذه المواجهة ؟ وهل تستطيع الدولة بامكانياتها البسيطة اخذنا الى بر الامان والسلامة دون تداعيات اقتصادية واجتماعية ، ستكون حتما كارثية اذا ما سارت الامور حسب المنطق العادي والمعروف لادارة الازمات في بلادنا ، وكما عودتنا جميع حكوماتنا السابقة حتى الان ؟؟ وكيف تتوزع جبهات المواجهة التي تخوضها السلطة اليوم ممثلة برئيس الجمهورية وبحكومة الرئيس حسان دياب ؟


الجبهة الطبية ومواجهة الفيروس
حتى الان ، يمكن القول ان الحكومة اللبنانية بكافة مرافقها واجهزتها ووزاراتها ، قد نجحت في مواجهة الفيروس ، وبالحد الادنى المطلوب لابعاد الدولة واللبنانيين عن التداعيات القاتلة للوباء ، حيث لن يكون حتما فيما لو انتشر ، للسلطات الطبية المتواضعة الامكانيات ، اية قدرة على استيعاب العدد الكبير من المصابين ، وفي الوقت الذي تُسجل لوزارة الصحة العامة بكافة اجهزتها وعلى رأسها الوزير حمد حسن ، الجهود الجبارة والفعالة التي وضعوها في هذه المعركة ، يقف اليوم لبنان في مصاف الدول التي نجحت في المواجهة عبر تخفيض عدد المصابين والوفيات الى عددٍ متدنٍ مقارنة مع اغلب الدول ، وبنسبة معقولة جدا مقارنة مع عدد سكانه او مع مستوى جهازه الطبي والاداري المتواضع .


الجبهة الاقتصادية والاجتماعية والمالية
تعتبر هذه الجبهة اليوم ( الاقتصادية والاجتماعية ) هي الاصعب والاقسى على الحكومة وعلى اللبنانين بشكل عام ، وحيث كانت تداعيات اللاتوازن الاقتصادي والاجتماعي الذي نشأ بعد حوادث 17 تشرين الاول ، كافية لوحدها لخلخلة الاقتصاد والوضع المالي والاجتماعي ، حيث ضُربت القطاعات الانتاجية وتعطلت الحياة الاقتصادية ، تحت شعارات ومطالب صحيحة بالمبدأ ، انما عمليا كانت مشبوهة في الاسلوب والشكل وفي طريقة الاستهدافات الموجهة وغير البرئية ، جاءت مشكلة الفيروس لتزيد من الضغوط على الحكومة ، ولكي يرتفع اكثر منسوب الضغط ، تواكب كل ذلك مع حركة سياسية اعتراضية ضد الحكومة ، عل خلفية خطتها الاقتصادية ، والتي اعلنت عن بعض بنودها مؤخرا ، لناحية اعادة ادارة الودائع وهيكلة اموال مصرف لبنان والمصارف ، او لناحية اعادة النظر بادارة الوضع المالي والنقدي وبهيكلية حاكمية مصرف لبنان .

اللافت في الحركة الاعتراضية المُعارِضة للحكومة ، ان من يقودها هم ابطال الحكومات السابقة التي حكمت لعشرات السنوات ، والتي وضعت لبنان وماليته واقتصاده تحت الحضيض وبامتياز ، وهؤلاء اليوم ، ابطال افلاس وسرقة الدولة ، يخوضون حربا ضروسا على جبهات التعيينات المالية والقضائية والادارية ، بهدف المحافظة على مصالحهم الاخطبوطية في المراكز الحساسة ، والتي كانت تؤمن لهم الحماية والحراسة على ابواب انفاق الهدر والسرقة وتبذير المال العام ، وحيث تجهد اليوم حكومة الرئيس دياب في محاولات حثيثة وشاقة لانتاج تلك المراكز بشكل جديد ومناسب ، لكي تكون بابا وحيدا لاعادة التوازن للاقتصاد ولمالية الدولة ولإدارتها للسلطة وللمرافق العامة ، تتعرض لحملة شرسة وحقيرة .


المستهجن والمثير للشفقة وللتعجب وللسخرية ، ان ينبري اليوم ابطال فساد الامس القريب ، مُدَّعين وبخبث واضح وضوح الشمس ، حرصهم على ودائع وحقوق اللبنانيين ، في الوقت الذي برعوا بسياساتهم وهندساتهم المالية والسياسية والاقتصادية في اذلال وافقار اللبنانيين ، وامعنوا في سلبهم ودائعهم عبر توزيعها جوائز ترضية بين جيوبهم وبين مصارفهم ، معتمدين على حاكم مصرف لبنان وعلى جمعية المصارف ، وبالتواطؤ والتضامن والتكافل معهم ، عملوا على اعطاء عملية السلب طابعا ماليا رسميا ، وبكل وقاحة " استنادا لقانون النقد والتسليف " و الذي فسروا بنوده ، سلطةً مطلقةً للحاكم ، للتحكم برقاب واموال وتعب وودائع الناس دون حسيب او رقيب .


انها معركة غير عادية تخوضها اليوم الدولة ممثلة بحكومة الرئيس دياب ، وبرعاية مباشرة ، من فخامة رئيس الجمهورية ، وحيث ستكون هذه المعركة صعبة بلا شك ، لانها تواجه رموزا واربابا للفساد والهدر ، من الذين برعوا وامعنوا في نحرالمالية العامة والاقتصاد ، لكن في النهاية ، ومع مناسبة قيامة السيد المسيح ، نأمل قيامة لبنان آمناً مُزدهراً مُتعافياً .

 

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