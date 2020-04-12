"رسالة الأمل".. البابا فرنسيس: لا تستسلموا للخوف

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ركّز البابا فرنسيس في عظة ألقاها مساء السبت عشيّة عيد الفصح على أنّ "الظلمة والموت لن ينتصرا"، مؤكّدا أنّ هذا العيد يُشكّل "إعلان انتصار".

وقال: "كلّ شيء سيكون على ما يرام، نقولها بإصرارٍ في هذه الأسابيع، متمسّكين بجمال إنسانيّتنا".

وحضر القداس الذي كان يشهده في العادة نحو عشرة آلاف شخص نحو 24 شخصا فقط بينهم خدام مذبح قليلون وجوقة أصغر من المعتاد، وسط جائحة فيروس كورونا.

وقال البابا في صلاته: "لا تخافوا، لا تستسلموا للخوف. هذه هي رسالة الأمل. إنها موجهة إلينا اليوم. هذه هي الكلمات التي يكررها الرب لنا في هذه الليلة".

أضاف: "لكن مع مرور الأيّام وتزايد المخاوف، فإنّ أكبر الآمال قد يتبخَّر"، مشدّدا في المقابل على أنّه "يمكننا ويتوجّب علينا أن يكون لدينا أمل" على الرغم من "الأيّام الحزينة".

كان البابا الأرجنتيني ضمّ صوته مؤخّرًا إلى نداء الأمم المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في مختلف مناطق النزاعات، بهدف حماية المدنيّين من فيروس كورونا المستجدّ.