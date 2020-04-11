ترويكا السياسات المالية VS مسودة الخطة الاقتصادية لحكومة التكنوقراط

A + A -

ماريا ضو -

قد يكون العديد من اللبنانيين لا يعوّلون كثيراً على عمل الحكومة الجديدة ولا على مسودة خطتها الاقتصادية التي طرحتها، نظراً لظروف عدّة أهمها أن اللبنانيين لا يثقون بجزء كبير من الطبقة السياسية، حتى الجديدة منها، تقاعس المصارف، التابعة للنظام المصرفي والسياسة الاقتصادية الرديئة التي وضعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن آداء واجبها تجاه المودعين لديها، وعلى رأسهم المودعين الصغار، بالإضافة الى أزمة فيروس كورونا الذي أرثى ثقله الكبير على الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان.



في المقابل نرى اعتراضات كبيرة من سياسيين على هذه المسودة، علماً انهم تولّوا مسؤولية القرار لفترات طويلة، ولا يمكن اعتبارهم الا من الطبقة التي أفلست لبنان. ومن بين هؤلاء السياسيين سعد الحريري، وليد جنبلاط الذين لم ينفكّوا عن انتقاد مسودة الخطة الاقتصادية التي وضعتها حكومة "التكنوقراط"، حتى جاءتنا تغريدات تويترية لكل من الحريري وجنبلاط لتثبت حثياً مدى امتعاضهم منها، حيث كتب فيها الأول "منذ تشكيل هذه الحكومة وهي تعد اللبنانيين والعالم بخطة إنقاذ اقتصادي. وبناء عليه قررنا فترة سماح بانتظار ان نحكم على الخطة الموعودة. لكن يبدو انها تتجه الى خطة انتحار اقتصادي، مبنية على مصادرة أموال اللبنانيين المودعة في المصارف، فترة السماح التي أعطيناها لا تعني باي شكل من الأشكال السماح للحكومة ومن يقف خلفها تغيير طبيعة نظامنا الاقتصادي المصان بالدستور او وضع اليد على جنى أعمار الناس، لتعفي الدولة نفسها من اي مساهمة في الجهد المطلوب من الجميع. وسيكون لنا قريبا كلام آخر، إذا لم يتم تدارك الامر". فيا لسخرية القدر بأن يقول الحريري "سيكون لنا كلام آخر"، فأي كلام يمكن قوله من قبل تيار ارتبط اسمه بملفات الفساد، أغرق بيروت ولبنان بأسره بالديون وطبّق نهج اقتصادي ندفع ثمنه اليوم.



كما جاءت تغريدة جنبلاط لتمرير الفكرة ذاتها ضد مسودة الخطة الاقتصادية للحكومة "هكذا تقدم حكومة اللون الواحد على مصادرة أموال الناس وتصنيفهم ومحاكمتهم وفق معايير غير قانونية وغير دستورية، وذلك وفق خط سياسي هدفه إلغاء أي اعتراض وصولا إلى محاولة تطويع طائفي ومذهبي للإطاحة بالطائف والسيطرة المطلقة على مقدرات البلد لضرب ما تبقى من سيادة أصلا وهمية وشكلية"، فكما يقول أبو الطيب المتنبي "وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل". قد لا تكون هذه الحكومة كاملة، لكنها بالطبع أفضل من سياسة التجويع والنهب والسرقة والفساد التي عملت عليها الحريرية السياسية وحلفائها.



قد تحمل مسودة هذه الخطة تأثيرات سلبية على المودعين الكبار، في حال طبقت، على أصحاب الأموال ذات أرقام كبيرة جداً، وعلى ترويكا رجالات السياسة المالية الذين نهبوا أموال الشعب اللبناني على مدى أكثر من ٣٠ عاماً، لذلك تعمد الفئة الأخير على بث الشائعات والاخبار المبغضة تجاه مسودة الخطة والحكومة، فهل لأنها لا تخضع لحساباتهم السياسية ولا تأتي بأي منفعة لهم بل للشعب اللبناني فقط؟ فعلاً "يلي استحوا ماتوا!"