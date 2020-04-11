مستشفى الحريري: حالة شفاء و3 إصابات وضعها حرج ولا وفيات اليوم

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الدولي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وصل إلى 26 إصابة، وأنه تم استقبال 27 حالة مشتبه بإصابتها نقلت من مستشفيات أخرى.

كما أعلن تماثل حالة واحدة للشفاء من الفيروس "بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كل عوارض المرض"، وأن مجموع الحالات التي شفيت تماما منذ البداية وحتى تاريخه، بلغ 77 حالة شفاء.

وأكد أن جميع المصابين بالفيروس "يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل، ووضعهم مستقر ما عدا 3 اصابات وضعها حرج".

وختم: "لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة".