living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلدية خربة روحا وفاعلياتها: نستنكر التعرض لوحدة التعقيم في التيار الوطني الحر

11
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 استنكر المجلس البلدي في خربة روحا- راشيا الوادي ومشايخ البلدة وفاعلياتها، في بيان اليوم، الحادث الذي وقع بين عدد من شبان البلدة المنتمين للحراك الشعبي ووحدة التعقيم في "التيار الوطني الحر" في أثناء قيامها بأعمال التعقيم للشوارع والمحال وأماكن العبادة، واستغلال الموضوع في وسائط التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.

وجاء في البيان: "تميزت خربة روحا منذ الأزل بالخير الكامن داخل أهلها وفي كل زاوية من زواريبها، وطبعا هذه المكرمات وجميل الصفات تأبى على من تربى في أحضان الشهامة وشرب حليب الكرامة أن يحاول الإساءة لأي تيار أو حزب أو مجموعة حضرت الى البلدة لمساعدتنا، استنادا لكيديات وخلفيات سياسية تجاوزها الزمن. والبلدية ترحب وتشكر كل من يلبي نداءها لمساعدتها، علما بأن موضوع التأييد السياسي من عدمه يرجع لكل شخص، فنحن إذ نحترم كل الانتماءات السياسية، ولكن من غير المقبول أن تقطع الطريق على أحد ونحرمه حرية التنقل بحجة الرؤية السياسية المعينة، ولا سيما أنه مكلف من السلطة المحلية المتمثلة بالبلدية".

أضاف: "شدد علماؤنا على التحلي بالأخلاق وحسن معاملة الآخرين، مستنكرين ما حصل من تصرف يسيء الى خربة روحا والإسلام، وبخاصة ما حصل مع مجموعة التعقيم التابعة للتيار الوطني الحر، فخربة روحا نموذج ومثال يحتذى به في احترام الآخر، وما حضور غبطة البطريرك الراعي لزيارة القرية، إلا دليل على رؤيتنا للعيش المشترك وحسن استقبال الضيف".

ولفت إلى أن "بلدة خربة روحا، وهي بلدة العلماء والشباب المثقف، ترى أن التميز بالأخلاق أولى مراتب العلم، وما صدر ضد وحدة التعقيم التابعة للتيار الوطني الحر، لا يمثل النمط الأخلاقي لأهالي القرية، إذ لا يجوز اتهام الناس جزافا، ونحن نكرر رفضنا واستنكارنا لهذا التصرف الهمجي غير الأخلاقي، علما بأن البلدية ستحتفظ بحق الرد القانوني والإدعاء على من أساء لضيفنا، الذي كانت البلدية دعته رسميا في مهمة إنسانية".

وشكر المجلس البلدي، رئيسا وأعضاء ومعهم علماء البلدة، "للتيار الوطني الحر ما يقوم به من أعمال وطنية إنسانية في هذه الظروف الصعبة"، داعية إلى "مزيد من التعاون وتشابك الأيدي في هذه الظروف القاهرة التي يمر بها العالم وأبرزت الروح الإنسانية بين المجتمعات الكونية".

وختم: "ندعو الله ونتوسل اليه أن يقينا شر هذه الجائحة الصحية ويقينا شر جوائح الأخلاق".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout