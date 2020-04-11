وحده بوصعب...يغرد خارج سرب المزايدين مذهبيا!!!

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فيما كثرت المزايدات المذهبية بعد انجاز التعيينات الادارية فخرج البعض متحدثا عن تهميش للطائفة الاورثودوكسية،مزايدا في الاعلام، غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب الاورثودوكسي الياس بوصعب خارج سرب المزايدين،فاسحا المجال لمبدأ المداورة واعتماد الكفاءة في التعيينات مع حفظ حقوق الجميع والتوزيع العادل مذهبيا وطائفيا، فكتب على تويتر : لا يمكن بناء دولة قادرة وقوية بالمزايدات المذهبية والسياسية الرخيصة، نعم هناك مركزان تم تبديلهما لعدم وجود مرشحين من المذهب نفسه بالملاك ولكن على التعيينات ان تأتي بمركزين بديلين... هكذا حفظت الكفاءة والاختصاص كمعيار، وتحفظ حقوق الجميع. وللحديث تتمة...