هذا ما طلبته النقابة من أطباء الأسنان

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تماشيًا مع التوصيات الطبيّة العالميّة، تطلب نقابة أطباء الأسنان في لبنان -بيروت من جميع أطباء الأسنان الإلتزام الكامل بإقفال العيادات وحصر الاستثناءات بالحالات الطارئة القصوى فقط و ذلك حفاظا على الصحة العامة و على سلامة أطباء الأسنان والممرضات والمرضى و عائلاتهم.

كما وتحذّر جميع أطباء الأسنان من الإدلاء بأيّ تصريح إعلامي حول ممارسة طبابة الأسنان وطُرُق الوقاية قبل أخذ موافقة النقابة وذلك تحت طائلة المسؤوليّة.

وتؤكد النقابة مجدّدًا على وسائل الإعلام وعلى المستمعين ضرورة استقاء المعلومات الطبّيّة من مصادر موثوقة .

على أن يكون أيّ تصريح إعلامي حاصلًا على الموافقة المسبقة من نقابة أطبّاء الأسنان في بيروت، وأنّ ما ورد مؤخراً على إحدى الوسائل الإعلامية من احد أطباء الأسنان غير دقيق وغير مطابق للمواصفات الطبية المعتمدة عالمياً.