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تدبير جديد للعائدين من لندن إلى بيروت يوم الاثنين

11
APRIL
2020
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 أعلن السفير اللبناني في لندن رامي مرتضى ان السفارة ستقوم بتطبيق تدبير "عدم الصعود الى طائرة يوم الاثنين المقبل من لندن الى بيروت من دون نتيجة PCR سلبية"، آملا أن يتفهم الجميع هذا التدبير الموضوع "حرصا على سلامة الرحلة وسلامة المجتمع اللبناني".

وأشار الى ان السفارة "وضعت مختبرا خاصا بتصرف الجالية اللبنانية وركاب الرحلة لاجراء الPCR خلال عطلة نهاية الأسبوع، كي تكون النتائج جاهزة قبل رحلة الاثنين الى بيروت، علما انه في بريطانيا لا يمكن اجراء فحص الPCR خارج المستشفيات".

أضاف: "ان برنامج تمويل خاص تم اعتماده لاجراء فحص الPCR مجانا للطلاب غير القادرين على تحمل تكلفته التي تبلغ 350 جنيه إسترليني، وقد تكفل البرنامج حتى الآن بفحص الPCR المجاني لحوالى 25 طالبا من المقرر أن يستقلوا رحلة الاثنين في حال جاءت نتيجة الفحص سلبية".

وأعلن مرتضى أنه تم اليوم استقدام ركاب الرحلة كافة القاطنين في مدن بعيدة الى لندن، وتكفل برنامج التمويل الذي أنشأته السفارة بإقامتهم في فنادق آمنة، لاجراء الفحص والحجر لغاية موعد الطائرة.

وأشار الى آلية التمويل stand together التي أنشأتها السفارة منذ شهر، بالتعاون مع جمعيتي LIFE و BLA والتي تكفلت حتى الآن بمساعدة حوالى 120 طالبا محتاجا بمنح نصف شهرية تبلغ 300 جنيه إسترليني، ونفقات الإقامة وفي بعض الأحيان دفع أقساط الجامعة للحالات الاستثنائية، بمبلغ اجمالي للمساعدات بلغ حتى الآن حوالى 65 ألف جنيه إسترليني، تحت اشراف لجنة من السفارة وممثلين عن الجمعيتين المشاركتين في الآلية.

وأكد مرتضى أن "هناك أفكارا لتطوير آلية STAND TOGETHER لتؤدي أهدافا إضافية بعد زوال أزمة كورونا، لا سيما في مساعدة الطلاب اللبنانيين الذين يعانون نتيجة تعذر التحويل من لبنان أو صعوبته".

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