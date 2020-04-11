يهوذا الإسخريوطي.. أنت أشرف من كثيرين (شربل فرنسيس)

يهوذا الإسخريوطيّ أشرف من كثيرين في وطنيّ عاثوا في البلاد خرابًا وفسادًا، واليوم ينتقدون، ويدّعون الحرص على الوطن وشعبه.

نعم، يهوّذا الإسخريوطي أشرف من كثيرين في بلادي، خانوا ويخونون تآمروا ويتآمرون سلّموا ويُسلّمون قرار الوطن على أبواب السفارت أو في بلاط البترودولار...

يهوّذا الإسخريوطي أشرف بكثير ممّن يُحيكون المؤامرات على الوطن بكلّ وقاحة، ولا يخجلون من أنفسهم، لا بل ويريدون أن نعتذر منهم، في كلّ مرّة نسامحهم فيها، ليعودوا ثانية إلى التآمر....

يهوذا الإسخريوطيّ أشرف من كثيرين دجّالين، حاقدين، يبثّون الشائعات ليل نهار، ويعملون على نشر الأحقاد والاكاذيب لإحباط اللبنانيين، وإفقادهم ثقتهم بوطنهم، وبالشرفاء فيه.

يهوذا الإسخريطي أشرف منهم، لأنّه في نهاية خيانته، أقرّ بخطيئته، وندم، وشنق نفسه، كفّارة عن خطيئته...

فإما توبوا عن أفعالكم، وإمّا فتّشوا عن تينة علّقوا رؤوسكم الفارغة عليها، كي نرتاح من خيانتكم الدائمة، وسياساتكم الحاقدة...

لذا، وإلى حينه،

يبقى يهوّذا الإسخريوطي أشرف منكم، ما لم تتجرّؤوا على اتّخاذ القرار.