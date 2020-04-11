بول كنعان: نضع انفسنا كتجمّع وافراد بتصرّف بشري

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وضع "تجمّع موارنة من اجل لبنان" برئاسة المحامي بول يوسف كنعان نفسه كمجموعة بتصرّف بشري، قضاء ومدينة، للمساعدة في تخطي ازمة فيروس كورونا، والوقوف الى جانب بلدياتها وفعالياتها والسلطات الرسمية، وتقديم ما يلزم لتجاوز المرحلة الصعبة الراهنة.

وشدد التجمّع على ان "هذه المنطقة الراسخة في قلب الشمال، قادرة على تخطي المحن بتعاضد اهلها، وتعاون المخلصين، وصلوات القديسين الذين اتخذوا من واديها المقدس منذ القدم وحتى اليوم، الملجأ الآمن والموقع الصالح للصلاة والتشبث بالأرض والهوية".



وختم التجمّع بالقول " إن لبنان سيتمكن من عبور هذه الجلجلة والقيامة من جديد، بتعاون أبنائه وتفكيرهم معا في ما هو لصالح المجتمع وديمومة البلاد".