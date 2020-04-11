دكتور أميركي يروي أسباب بقائه بلبنان: لم أكن لأغادر حتى بتذكرة مجانية!

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أعدّت قناة "LBCI" تقريراً عن المواطنين الأميركيين الذين فضلوا البقاء في لبنان بدلاً من العودة إلى ديارهم في ظل انتشار كورونا حول العالم.

وتحدّثت القناة مع الدكتور الأميركي في الجامعة الأميركية في بيروت "AUB" غريغ بوريس الذي أكّد أنّه سيبقى في لبنان حالياً "حتى لو قدم الأميركيون لي تذكرة سفر مجانية كنت سأبقى هنا لأني بأمان أكثر"، متحدثاً عن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بشكل متسارع في الولايات المتحدة.

وأضاف بوريس: "عرض العودة الى الولايات المتحدة يبدو كعرض للعودة الى موقع يشبه نهاية العالم"، لافتاً إلى أنّه "لا يثق كثيراً بالنظام الصحي الأميركي وبالحكومة الأميركية".



وتابع بوريس قائلاً إنّه يعتقد بأنّ لبنان يبدو مسيطراً على الوضع، مضيفاً: "أظن أنني أكثر أمانًا في لبنان مما سأكون عليه في بلادي"، ومشيداً بأداء الحكومة اللبنانية وبإجراءتها الاستباقية.

ويوضح التقرير أنّ سعر بطاقة السفر هو أكثر ما زعج المواطنين الأميركيين في لبنان، إذ بلغ سعر التذكرة 2000 دولار أميركي.

وبحسب ما يورد التقرير، فإنّ 95 أميركياً فقط غادر الأراضي اللبنانية، من أصل 25 ألف.