خاص - كنعان يفند الـ٥ قوانين الانقاذية للتكتل.. وما قصة ال ٤٠ مليون دولار؟

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تقدم “تكتل لبنان القوي” النيابي بخمسة اقتراحات قوانين تعالج التداعيات المالية الناجمة عن فيروس “كورونا”.

وفي حديث لموقع tayyar.org أكد النائب ابراهيم كنعان ان مطالبة الناس التزام منازلهم لا تكفي، بل لا بد أن تترافق هذه الخطوة مع اجراءات وقوانين استثنائية ليستطيع المواطن أن يصمد.

وأشار الى أنه حتى تقديم مبلغ 400 الف ليرة للأسر الاكثر حاجة لا يعتبر حل نهائي.

وبالنسبة للاقتراحات الـ5 شرح كنعان:

الاقتراح الاول: انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى لا يخسروا عملهم.. وهو عبارة عن صندوق يتم تمويله عبر الاقتطاع من بعض الضرائب كالتي تسددها المصارف، ومطالبة صندوق النقد الدولي بمساعدة مالية من خلال صندوق لبناني للمساعدات ما قد يؤمن استمرارية للاقتصاد.

الاقتراح الثاني: اعفاء الهبات الخارجية المتعلقة بكورونا من الرسوم والضرائب.. ما يعني الغاء الرسوم الجمركية على أي آلة، جهاز، أدوية أو سلع تتعلق بكورونا.

الاقتراح الثالث: تعليق المادة 32 من الموازنة التي تمنع البلديات من المساهمة بالمساعدات واعطائها المجال حصرا للمساعدة في ما يتعلق بكورونا.

الاقتراح الرابع: تعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية مع استثناء ما هو متعلق بالنفقة وامور انسانية اخرى.. أي تعليق كل ما يخص القروض، العقود، كافة الاستحقاقات حتى القضائية منها لمهلة 6 أشهر.

الاقتراح الخامس: تحديد سقف للفوائد المصرفية على الحسابات المدينة أي تخفيض الفوائد من 14 و13 % الى 3 و5%.

واعتبر كنعان أن بهذه الاقتراحات يقوم تكتل لبنان القوي بالمجهود المطلوب في ظل كل ما يحصل في لبنان على الصعيد الاقتصادي والصحي.

وأشار الى أن الامور لا تسير بعرض العضلات والـtalk shows والبطولات الوهمية بل يجب أن يقوم المجلس النيابي بعمله والتشريع لنستطيع جميعاً مواجهة الوضع الاقتصادي. ودعا كافة الكتل النيابية الى العمل.

وأكد كنعان لموقع tayyar.org أن يد التكتل ممدودة للجميع: فالوقت ليس للمناكفات.

وكشف عن مشروع قانون لتحرير 40 مليون دولار من أصل 120 مليون دولار من قرض البنك الدولي لتجهيز المستشفيات الحكومية لموضوع الكورونا وأشار الى أنه تشاور من رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحويل هذا الاقتراح مباشرةً الى الهيئة العامة من دون المرور بلجنة المال وقد وافق بري وسيكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية القادمة.