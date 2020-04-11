ابراهيم هنأ العسكريين بالفصح: للاستمرار في تنفيذ المهمات بإخلاص وتفان

A + A -

هنأ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عسكريي المديرية، لمناسبة حلول عيد الفصح المجيد.

وجاء في برقية التهنئة: "أتوجه اليكم والى عائلاتكم بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد الفصح المجيد، آملا أن يحل العيد في العام المقبل وقد خرج لبنان متعافيا من أقسى محنة شهدها في تاريخه الحديث على مستويي جائحة كورونا، والوضع الاقتصادي والنقدي البالغ الصعوبة".

وأضاف: "ان هذا العيد، على ما يلفه من خوف، سببه فيروس كورونا، وعلى ما فيه من مآس اجتماعية جراء الوضع الاقتصادي، إلا أنه فرصة للوقوف مع الذات وأمامها لاستعادتها وتنقيتها من كل ما شابها من رواسب".

وتابع: "في ظل هذه الظروف، أدعوكم الى الاستمرار في تنفيذ المهمات الموكلة اليكم على المستويات الامنية والاجتماعية والادارية، بكل اخلاص وتضحية وتفان. مع التأكيد ان الامن العام سيبقى من خلالكم حاضرا الى جانب شعبه في هذه المحنة، كما الى جانب المقيمين على أرضه، وتقديم المساعدة ضمن الامكانات المتوافرة. كما إننا مدعوون للانخراط في سائر مبادرات التعاضد والتعاون الاجتماعي دفاعا عن الانسان وسلامته وصحته ووجوده".

وختم اللواء ابراهيم: "في هذه المناسبة أيضا، أتوجه بالتهنئة الى كل الذين يقفون معكم في خط الدفاع الاول، وأخص الاطباء والممرضين، الذين يسطرون أنبل التضحيات من أجل حماية الانسان".