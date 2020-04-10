سائق تاكسي في عكار مصاب بفيروس كورونا!

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بيان صادر عن بلدية عكار العتيقة

تبين نتيجة فحص pcr للسائق وليد محمد خضر من سكان عكار العتيقة انه مصاب بفيروس الكورونا وذلك بعد اعادة الفحص مرتين في مستشفى المظلوم.

ان وليد هو بصحة جيدة ولم يعاني حتى الساعة من اي عوارض ولقد تم فحصه نظرا لطلب البلدية ولقد تم حجره الان في مستشفى حلبا الحكومي حيث سيتم اجراء فحوصات اخرى.

ان بلدية عكار العتيقة تطلب الحجر المنزلي لمدة ١٤ يوم لكافة المواطنين الذين احتكوا معه خلال الايام الاخيرة وابلاغنا فورا على الخط الساخن للبلدة: ٠٦٨٨٦٠٥٣ او ٨١٤٩٠٧٥٤

ان البلدية تطلب من السائقين في عكار العتيقة التوقف عن العمل والحجر المنزلي لمدة ١٤ يوم تحت طائلة المسؤولية او اجراء فحص للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس.

دمتم بسلامة واعاننا الله على تخطي هذه الازمة