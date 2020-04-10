الطبش: الهيركات لإلهاء الرأي العام وتحييد النظر عن المطالب المحقة

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غردت النائبة رولا الطبش عبر حسابها على "تويتر": "هي سياسة الهروب إلى الأمام، عبر اللجوء إلى خطوات ستشعل الرأي العام، وهو متأجج أساسا، وإلهائه ب"#الهير_كات"، السيئ الذكر، وذلك لتحييد النظر عن المطالب المحقة، كاستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة المرتكبين، ووقف سياسة المحاصصة، التي نخرت الدولة فصارت هيكلا جافا



وتابعت: "طروحات حكومة الاختصاصين، أشبه بحرب انتقام مع اللبنانيين، فجاءت لتقضم أموالهم عبر سرقة غير مسبوقة عالميا، حتى أشهر العصابات لم تصل إلى هذا المستوى من الاستعباد السلطوي!



لا "هيركات" ولا من يحزنون، وأي محاولة لتمرير هذه "القصة"، ستدفع اللبنانيين إلى قص اليد، التي ستمتد على جنى عمرهم".