حالة كورونا جديدة مثبتة في بلدية برجا!

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أعلنت بلدية برجا في "التقرير السابع عشر الصادر عن لجنة الصحة التابعة لخلية الأزمة، أنه خلال ال 24 ساعة الماضية، من الساعة 8 مساء 09/04/2020، إلى الساعة 8 مساء 10/04/2020، تم تسجيل حالة جديدة مثبتة مخبريا، وأن عدد حالات الشفاء 4 حالات، وعدد حالات الوفاة حالة واحدة، أما العدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا، فهو 11 حالة، والعدد الإجمالي للحالات المسجلة 16، وننتظر نتيجة 3 حالات مخالطة، ونتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر، لما فيه مصلحة الجميع".