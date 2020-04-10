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الحريري: الحكومة تتجه الى خطة انتحار اقتصادي ولن نسمح لها بتغيير نظامنا النقدي!

10
APRIL
2020
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نشر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تغريدتين عبر حسابه الخاص على تويتر جاء فيهما:

"منذ تشكيل هذه الحكومة وهي تعد اللبنانيين والعالم بخطة إنقاذ اقتصادي. وبناء عليه قررنا فترة سماح بانتظار ان نحكم على الخطة الموعودة. لكن يبدو انها تتجه الى خطة انتحار اقتصادي، مبنية على مصادرة أموال اللبنانيين المودعة في المصارف".

وتابع الحريري "فترة السماح التي أعطيناها لا تعني باي شكل من الأشكال السماح للحكومة ومن يقف خلفها تغيير طبيعة نظامنا الاقتصادي المصان بالدستور او وضع اليد على جنى أعمار الناس، لتعفي الدولة نفسها من اي مساهمة في الجهد المطلوب من الجميع. وسيكون لنا قريبا كلام آخر، اذا لم يتم تدارك الامر #لبنان"

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