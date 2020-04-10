أغنى ٦ لبنانيين في هذه الأيام!

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كعادتها، عودتنا مجلة "Forbes" الأميركية ان تصدر لوائح تثبت فيها أرقام موثوقة حول مواضيع عدة، تتمتع بميزة "الأرقام والإحصاءات المباشرة" بحيث تتغير كل يوم هذه الأرقام حسب تفاوت المراتب لحظة بلحظة.

أما اليوم بتاريخ 10 نيسان، فقد نشرت المجلة الأميركية قائمة بأغنى رجال حول العالم أو ما يعرف بالـ "بيليونيرية". وعلى عكس كل التوقعات، لم يرد اسم اللبناني كارلوس غصن فيها، لكن أسماء جديدة ظهرت بالمراتب التالية:

طه ميقاتي التي تبلغ ثروته 2.2 مليار دولار في المرتبة 1047 عالمياً

نجيب ميقاتي التي تبلغ ثروته 2.2 مليار دولار في المرتبة 1073 عالمياً

بهاء الحريري التي تبلغ ثروته 2,0 مليار دولار في المرتبة 1168 عالمياً

روبير معوض التي تبلغ ثروته 1,5 مليار دولار في المرتبة 1562 عالمياً

أيمن الحريري التي تبلغ ثروته 1,3 مليار دولار في المرتبة 1734 عالمياً

فهد الحريري التي تبلغ ثروته 1,1 مليار دولار في المرتبة 2033 عالمياً